06 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim: Deplasmanlara maç günü gitme konusunu başkanla görüşeceğim

Başkanla görüşeceğim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

teknik direktörü , corona virüsü tedbiri olarak deplasmanlara maç günü gitme konusunu başkanla konuşacağını ifade etti.

maç öncesi ilginç açıklamalar yaptı. Usta hoca, koronavirüs önlemi olarak "Son maçlarda kampı kaldırdım. Maç günü öğlen Florya'da buluşuyoruz. Eğer olabilirse maç günleri gidebilirsek deplasmanlara maç günü gideceğiz. Başkan ve yönetimle görüşmem olacak. Bir şey yapabilirsek Arena'nın altında, kampla ilgili yapılması gereken şeyler olacak" dedi

Pandemi sürecinde toplu hareket etmek zorunda kaldıklarını aktaran Terim, "Hepimizin, ülkemizin sıkıntılı günleri atlatmak kolay değil. Toplu hareket edilmesin deniyor. Biz kafile olarak hareket ediyoruz. Biz toplu hareket etmeye mecburuz. Topla hareket etmeye de mecburuz. Allah tüm ülkeye, tüm insanlara yardım etsin" diye konuştu. (Fotomaç)
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