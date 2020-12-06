06 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray efsanesi Hagi yıllar sonra itiraf etti! "Dayım bana dayanamadı"

Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olan ve Barcelona, Real Madrid gibi takımlarda da oynamış George Hagi, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Efsane isim, dayısıyla arasındaki ilginç bir diyaloğu da paylaştı. İşte o sözler...

Galatasaray efsanesi Hagi yıllar sonra itiraf etti! Dayım bana dayanamadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

ve Romanya futbolunun unutulmaz ismi , verdiği bir röportajda çocukluk anılarından ve tutkusundan bahsetti.

Galatasaray efsanesi Hagi yıllar sonra itiraf etti! Dayım bana dayanamadı

oynadığı dönemde 'Karpatların Maradonası' olarak anılan efsane isim, futbola olan tutkusu nedeniyle çocukken okula ve derslerine odaklanamadığını söyledi.

Galatasaray efsanesi Hagi yıllar sonra itiraf etti! Dayım bana dayanamadı

"DAYIM BANA DAYANAMADI"

55 yaşındaki Hagi, yaptığı açıklamada, "Dayım matematikte çok iyiydi. Herkese matematik öğretebilirdi, bende de denedi ama başaramadı. 1 ay sonra dayanamadı ve 'Alın bu çocuğu buradan' dedi.

Galatasaray efsanesi Hagi yıllar sonra itiraf etti! Dayım bana dayanamadı

Bir kulağımdan giren diğerinden çıkıyordu. Aklım fikrim hep futboldaydı. Tek derdim sadece sınıfı geçmekti, okulda başarılı olmak değil." dedi.

Galatasaray efsanesi Hagi yıllar sonra itiraf etti! Dayım bana dayanamadı

Hagi futbolun geldiği noktayla ilgili olarak ise, "Babam bana hep bir diplomam olması gerektiğini söylerdi. O zamanlar futbolun tek başına yeterli olacağını düşünmemiştik. artık çok uluslu bir şirkete, bir endüstriye dönüştü." ifadesini kullandı.

Galatasaray efsanesi Hagi yıllar sonra itiraf etti! Dayım bana dayanamadı

Şu anda Rumen ekibi Viitorul Constanta'nın hem başkanlığını hem de teknik direktörlüğünü yapan Hagi, kulüp kariyerinde dışında , , gibi takımlarda forma giydi.

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