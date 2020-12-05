Fatih Terim: Daha gençlerimizden sürprizlerimiz olacak
Galatasaray'ın Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. "Oğulcan, Ali Yavuz, Taylan, Kerem ve buna benzer genç oyuncular çıkacaktır. Zamanını iyi bilmek lazım. Daha gençlerimizden sürprizlerimiz olacak. Onlar insanı başka sevindiriyor. İnşallah böyle devam edecek." dedi.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
Son 3 maçtır hakikatten ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. Muhakkak keşkelerimiz ve 'iyi ki'lerimiz var ama sonuçta oyuncularımı tebrik ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. 3 maçta tüm rakamlarda önde olduğumuz görülüyor.
1000. gol Diagne'ye, bir golcüye nasip oldu. Hayırlı olsun, büyük bir rakam, önemli bir rakam. Galatasaray'a da bana da hayırlı olsun, çok mutlu edici bir şey.
İsteyen, arzu eden, bunun için ne yapması gerektiğini bilen bir takım var. Özellikle ön alan oyuncularımız çok pozisyona giriyorlar. Asıl olan 3 puan ama bunu oyunu domine eden bir takım olarak yakalamak ayrı bir zevk veriyor.
Bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kerem de bunların içinde en genci ve geliş yeri kategori olarak diğerleri gibi değil ama çok yetenekli bir çocuk. Gol atmasına çok sevindim. Tebrik etmek istedim.
Oğulcan, Ali Yavuz, Taylan, Kerem ve buna benzer genç oyuncular çıkacaktır. Zamanını iyi bilmek lazım. Daha gençlerimizden sürprizlerimiz olacak. Onlar insanı başka sevindiriyor. İnşallah böyle devam edecek.
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