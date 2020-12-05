Fatih Terim'den corona virüsü itirafı! "Kalbimiz çarpa çarpa sonuçları bekliyoruz"

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılarda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Oyuncularına yapılan corona virüsü test sonuçlarına dair, "Kalbimiz çarpa çarpa test sonuçları bekliyoruz." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Terim'in konuşması şu şekilde oldu;

"İki haftadır iyi oynuyor takım. Son maçı neredeyse son dönemin en iyi maçı olarak kapattılar. Bir de mecburi haller de var. Birçok oyuncumuz yok. Onun için onları hem ödüllendirmek adına, hem de doğrusu adalet adına öyle karar verdim. İnşallah mahçup etmeyecekler.

Milli takıma gönderdiğimiz oyuncuların dönüşteki sakatlığı ve maalesef corona olan oyuncularımızla ilgisi var. Her teknik adamın çok zorlandığını düşünüyorum. Her kulüp zorlanıyor. Öyle bir şey ki, Babel hepsinden önce oldu. Arda burada oldu. Aralarında 1 hafta var.

Bazılarının eksiği var. Bir diğer ondan daha eksik. Bunların hepsinin programını yapmak, hepsini bir anda potaya sokmak kolay değil. Sağlık heyetimiz müthiş ve özveriyle çalışıyor. Scott ve ekibi de öyle. Kalbimiz çarpa çarpa test sonuçları bekliyoruz.

Bunu yönetmek kolay değil. Hepimizin, ülkemizin sıkıntılı günleri atlatmak kolay değil. Onun için bazen izah edemediğiniz dışarıya, bazı değişiklikler olabiliyor.

Toplu hareket edilmesin deniyor. Biz kafile olarak hareket ediyoruz. Toplu seyahat edilmesin deniyor, biz öyleyiz. Yakın mesafe olmasın deniyor, öyleyiz. Tüm takımlar böyle. Sıkıntı yaşanıyor.

Dolayısıyla ülke gibi bizler de sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Biz toplu hareket etmeye mecburuz. Topla hareket etmeye de mecburuz. Allah tüm ülkeye, tüm insanlara yardım etsin. Elimizden geldiği kadar yönetmeye çalışıyoruz.

Ben son maçlarda kampı kaldırdım. Maç günü öğlen Florya'da buluşuyoruz. Nasip olursa, eğer olabilirse maç günleri gidebilirsek deplasmanlara maç günü gideceğiz.

Başkan ve yönetimle görüşmem olacak. Bir şey yapabilirsek Arena'nın altında, kampla ilgili yapılması gereken şeyleri yapabilirsek... Korona meslekleri, yaşam şekillerinde değiştirdi."

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