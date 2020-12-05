05 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama’nın bedeli 15 milyon Euro

Luyindama’nın bedeli belirlendi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Galatasaray'da pazar değeri en yüksek isimler arasında yer alan Christian Luyindama'nın bedeli belirlendi.

Galatasaray'da pazar değeri en yüksek isimler arasında yer alan Christian Luyindama'nın bedeli belirlendi. Fransız basınından footrdc.com'da yer alan habere göre; Everton menajeri 'nin çok istediği Kongolu stoper için sarı- kırmızılılar 15 milyon euro istiyor. 2019'da 3 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma ücreti ödenen Luyindama için İngiliz ekibinin ocak ayında transfer teklifinde bulunacağı iddia ediliyor.
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