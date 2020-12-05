Galatasaray hatıra ormanı açıyor

Galatasaray Kulübü 'Hatıra Ormanı' açıyor. 'Her nefeste Galatasaray' sloganıyla yapılacak etkinlikte Atatürk, Ali Sami Yen ve kulübün kurucuları, tüm başkanlar ile kulübe üye olan herkes adına bir fidan dikilecek.

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Galatasaray Kulübü 'Hatıra Ormanı' açıyor. 'Her nefeste Galatasaray' sloganıyla yapılacak etkinlikte Atatürk, Ali Sami Yen ve kulübün kurucuları, tüm başkanlar ile kulübe üye olan herkes adına bir fidan dikilecek. Etkinlik 7 Aralık'ta saat 14.00'te Kemerburgaz Tesisleri'nin yanında gerçekleştirilecek.