05 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray hatıra ormanı açıyor

Galatasaray hatıra ormanı açıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Galatasaray Kulübü 'Hatıra Ormanı' açıyor. 'Her nefeste Galatasaray' sloganıyla yapılacak etkinlikte Atatürk, Ali Sami Yen ve kulübün kurucuları, tüm başkanlar ile kulübe üye olan herkes adına bir fidan dikilecek.

Galatasaray Kulübü 'Hatıra Ormanı' açıyor. 'Her nefeste Galatasaray' sloganıyla yapılacak etkinlikte Atatürk, Ali Sami Yen ve kulübün kurucuları, tüm başkanlar ile kulübe üye olan herkes adına bir fidan dikilecek. Etkinlik 7 Aralık'ta saat 14.00'te Kemerburgaz Tesisleri'nin yanında gerçekleştirilecek.
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