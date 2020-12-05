Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao resti! "Ya oynasın ya gitsin"
Galatasaray'da 5 Kasım'dan bu yana sakat olan ve 2 haftalık iyileşme sürecine rağmen 1 aydır takıma dönmeyen Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'i isyan ettirdi. Tecrübeli teknik adamın başkan Mustafa Cengiz ile Kolombiyalı golcü hakkında görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...
Fatih Terim en sonunda Radamel Falcao konusunda isyan bayrağını açtı.
5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu.
Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.
Başkan Mustafa Cengiz'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.
DÜNYA PARA VERİYORUZ!
Başarılı hocanın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa
kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.
Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi.
Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi. (Takvim)
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