05 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao resti! "Ya oynasın ya gitsin"

Galatasaray'da 5 Kasım'dan bu yana sakat olan ve 2 haftalık iyileşme sürecine rağmen 1 aydır takıma dönmeyen Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'i isyan ettirdi. Tecrübeli teknik adamın başkan Mustafa Cengiz ile Kolombiyalı golcü hakkında görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao resti! Ya oynasın ya gitsin
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

en sonunda konusunda isyan bayrağını açtı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao resti! Ya oynasın ya gitsin

5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao resti! Ya oynasın ya gitsin

Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao resti! Ya oynasın ya gitsin

Başkan 'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao resti! Ya oynasın ya gitsin

DÜNYA PARA VERİYORUZ!

Başarılı hocanın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa
kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao resti! Ya oynasın ya gitsin

Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi.
Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi. (Takvim)

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