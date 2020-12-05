05 Aralık 2020, Cumartesi

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Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif

TFF'nin 5 Ocak 2021'de başlayacağını açıkladığı 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik başladı. Devre arasında orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Aston Villa forması giyen yıldız ismi gündemine aldı. İşte Cimbom'un transfer için hazırladığı teklif... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'de sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen , ara dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif

'nın 2019'da 'den 12 milyon euro bonservis ödeyerek aldığı Marvelous Nakamba, bu sezon 11'de fazla şans bulamıyor.

Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif

Sarı-kırmızılıların Belçika ekibinden bu yana gözünün üstünde olduğu 26 yaşındaki Zimbabveli orta saha oyuncusu için devre arasında teklif yapacağı yazıldı.

Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif

Hem Nakamba'nın ülkesinde hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero için 6 aylık kiralama teklifi yapılacak.

Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif

Önceki dönemlerde transferi son güne bırakan ve pişman olan yönetim bu kez işi erkenden bitirip 'yoğurdu üfleyerek' yemek istiyor.

Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif

5 MAÇ 283 DAKİKA
olduğu sezon İngiliz ekibinde 34 maçta boy gösteren Nakamba, skor üretemedi ve 7 sarı kart gördü. Bu sezon ise kadroya girmekte zorlanan Nakamba, 2'si lig, 3'ü EFL Cup olmak üzere sadece 5 maça çıktı ve 283 dakika süre buldu.

Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif

Oynamak istediği bir takıma gitmeyi hedefleyen Nakamba'nın kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı da kaydedildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Nakamba, milli formayı ise 23 kez terletti.

Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif

Soccer24'ün haberine göre; milli takımdan hocası Zdravko Logarusic de Nakamba'nın 'ın teklifini değerlendirmesini istedi. Nakamba haberi hem New Day Sport'ta hem de Soccer 24'ün sitesinde yer aldı.

(Fotomaç)

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