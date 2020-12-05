Galatasaray orta sahasını İngiltere'de buldu! İşte yapılacak teklif

5 MAÇ 283 DAKİKA

Transfer olduğu sezon İngiliz ekibinde 34 maçta boy gösteren Nakamba, skor üretemedi ve 7 sarı kart gördü. Bu sezon ise kadroya girmekte zorlanan Nakamba, 2'si lig, 3'ü EFL Cup olmak üzere sadece 5 maça çıktı ve 283 dakika süre buldu.