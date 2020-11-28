28 Kasım 2020, Cumartesi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den ocak listesi! 3 ismi istiyor

Fatih Terim'den ocak listesi! 3 ismi istiyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray ocak ayı için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. torunlarıyla yaptığı paylaşımda saha parselizasyonu, dominant forvet, beki manipüle etmek tabirleri kullanmıştı. Buna uygun isimleri yönetime iletti. İşte Fatih Terim'in istediği 3 isim ve tüm detaylar...

Galatasaray sezon başında yönetimin işi ağırdan almasıyla 'in istediği oyuncuları kadroya katamamıştı. Bu ciddi bir krize neden olurken İmparator, yönetimle yaptığı toplantıda transfer sözü almıştı. Bu isimler de yavaş yavaş belli oluyor. Usta hoca tüyoyu Instagram'dan torunlarını paylaştığı bir videoda verdi. İstediği, sistemine uygun oyuncu tiplerini yazdı. , Yaremchuk ve Onyekuru'nun isimlerini yönetime verdi.

ÜÇÜ DE ÇOK ÖNEMLİ
Fatih Terim, geriden oyun kurma görevinin sadece Taylan Antalyalı'nın üzerine yıkılmasından rahatsız. Deneyimli hoca buraya Salih Uçan'ı da istiyor. Böylece videodaki saha parselizasyonunu orta sahadan sağlayacak, registaya da kavuşacak. Sürekli sakat olan ile istikrarsız Mbaye Diagne'den bıkan Terim, forvete de Yaremchuk'u istiyor. Böylece günümüz futboluna uygun dominant santrfora da kavuşacak.

HENRY'SİZ OLMAZ
Fatih Terim, rakip beki manipüle edecek kanat oyuncusu olarak da Henry Onyekuru'yu düşünüyor. Nijeryalı futbolcunun hızı sebebiyle rakipler için ciddi tehdit olduğunu düşünen İmparator, Ocak ayında onunla yeniden buluşmayı hedefliyor. Onyekuru'nun sahada olması rakip beklerin hücuma çıkmasını dahi engelliyor.

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