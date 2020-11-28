Etebo yolcu

Aslan, sezon başında Stoke City'den kadrosuna kattığı Etebo'nun performansından memnun değil.

Aslan, sezon başında Stoke City'den kadrosuna kattığı Etebo'nun performansından memnun değil. Galatasaray devre arasına kadar Nijeryalı orta saha oyuncusundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacak. Ocak'ta ise yollar ayrılacak. Oyunu yeterli bulunmadı.

DİĞER