Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Ukrayna basınında yer alan habere göre golcü bir isimle anlaşmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi
Galatasaray ile yaz transfer döneminde sıkça ismi anılan Roman Yaremchuk ile ilgili yeni iddia Ukrayna basınından geldi.
Ukrayna basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yaremchuk'un transferine onay verdiğini ve sarı kırmızılıların Ocak ayı veya sezon sonunda 24 yaşındaki santrforu transfer etmek için harekete geçeceğini, oyuncunun an itibariyle Galatasaray'ın transfer listesinin başında olduğu kaydedildi. Terim'in beğendiği golcünün de Galatasaray forması giymeyi çok istediği kaydedildi.
BONSERVİSİNİ ÖĞRENECEK
Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak Luyindama'yı Galatasaray'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için yardım istediği de gelen haberler arasında... Ünlü menajer, Gent'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini öğrenip yönetime bilgi aktaracak.
Belçika'da başarılı bir performans sergileyen Yaremchuk, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Golcü futbolcu, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı.
2 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ
Gent, Yaremchuk'u 2017 yılında Dinamo Kiev'den 2 milyon euro'ya transfer etmişti. Ukraynalı golcünün, kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçika'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı.
KİMDİR?
Roman Yaremchuk
Ülke: Ukrayna
Doğum Tarihi: 27 Kasım 1995
Boy / Kilo: 1.91m. / 74kg
Pozisyon: Forvet
Kullandığı Ayak: Sağ/Sol
KİM GİDECEK?
Falcao ve Diagne'den birisini devre arasında satmayı planlayan Galatasaray buradan gelecek para ile 23 yaşındaki Yaremchuk'a yatırım yapacak.
RADAMEL FALCAO MART AYINA KALDI
Sakatlıkları ile bezdiren Falcao'nun, Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami takımına gideceği iddia edilmişti. Ancak Ekim sonunda ABD'de transfer sezonu bitti. ABD Ligi MLS için Ocak ayında bir transfer dönemi bulunmazken MLS'de transfer dönemi Mart ayında start alacak.
Falcao'nun devre arasında herhangi bir takıma gitmemesi halinde mart ayında ABD'nin yolunu tutacağı ifade ediliyor. (Fotomaç)
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