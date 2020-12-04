04 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Ukrayna basınında yer alan habere göre golcü bir isimle anlaşmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi


Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

'de sezon sonu şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda flaş gelişmeleri yaşanıyor...

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

ile yaz döneminde sıkça ismi anılan ile ilgili yeni iddia basınından geldi.

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

basını, Teknik Direktörü 'in Yaremchuk'un transferine onay verdiğini ve sarı kırmızılıların Ocak ayı veya sezon sonunda 24 yaşındaki santrforu etmek için harekete geçeceğini, oyuncunun an itibariyle Galatasaray'ın transfer listesinin başında olduğu kaydedildi. Terim'in beğendiği golcünün de Galatasaray forması giymeyi çok istediği kaydedildi.

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

BONSERVİSİNİ ÖĞRENECEK
Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak Luyindama'yı 'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için yardım istediği de gelen haberler arasında... Ünlü menajer, Gent'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini öğrenip yönetime bilgi aktaracak.

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

'da başarılı bir performans sergileyen Yaremchuk, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Golcü futbolcu, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı.

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

2 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ
Gent, Yaremchuk'u 2017 yılında 'den 2 milyon euro'ya etmişti. Ukraynalı golcünün, kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

KİMDİR?

Ülke:
Doğum Tarihi: 27 Kasım 1995
Boy / Kilo: 1.91m. / 74kg
Pozisyon: Forvet
Kullandığı Ayak: Sağ/Sol

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

KİM GİDECEK?
Falcao ve Diagne'den birisini devre arasında satmayı planlayan buradan gelecek para ile 23 yaşındaki Yaremchuk'a yatırım yapacak.

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

RADAMEL FALCAO MART AYINA KALDI
Sakatlıkları ile bezdiren Falcao'nun, Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami takımına gideceği iddia edilmişti. Ancak Ekim sonunda 'de sezonu bitti. ABD Ligi MLS için Ocak ayında bir transfer dönemi bulunmazken MLS'de transfer dönemi Mart ayında start alacak.

Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

Falcao'nun devre arasında herhangi bir takıma gitmemesi halinde mart ayında 'nin yolunu tutacağı ifade ediliyor. (Fotomaç)

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