Fatih Terim transferde ısrarcı! Galatasaray'a yıldız isim

Belçika'da başarılı bir performans sergileyen Yaremchuk, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Golcü futbolcu, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı.



