29 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Oğulcan Çağlayan formasına ısındı!

Oğulcan formasına ısındı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

'da eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle forma fırsatı bulan eski takımına karşı forma giydi.

'da sezon başında 'dan transfer edilen , ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı. 'in yine başlangıç kadrosunda tercih ettiği genç yıldız, Karadeniz ekibine karşı etkili bir futbol ortaya koydu. Bir kafa şutu direkten dönen Oğulcan, Diagne'nin ikinci golünde de pozisyonu başlatan isimdi. (Fotomaç)
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