04 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Yönetimden Taylan Antalyalı'ya büyük jest!

Yönetimden Taylan'a büyük jest!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

Taraftarın ‘’ dediği ’ya yönetim büyük jest yapacak. Yıldız oyuncunun maaşı devre arasında 2.2 milyon liradan 4.4 milton liraya çıkacak.

Taraftarların '' diye seslendiği 'ya devre arasında yönetimden jest geliyor. Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 yapacak.

Taylan herkesin beğenisini kazandı

Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız yıllık 2.2 milyon lira kazanıyor. Yönetim, Taylan Antalyalı'nın maaşına devre arasında iyileştirme yapacak.

Yönetim Fatih Terim'le de görüştü

Sarı-kırmızılı yönetimin Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi. (Takvim)
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