Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra

Sezon başında teknik heyetin beklediği transferleri gerçekleştiremeyen ve eleştiri alan yönetim, devre arasına çok iyi hazırlanıyor. Öncelikle yeni transferler için kaynak yaratılması planlanıyor. Bu nedenle takımda durumu belirsiz olan oyuncularla ilgili bir ön hazırlık yapılırken gelecek taleplere göre bazı futbolcularla yollar ayrılacak, bazıları ise kiralanacak.