Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra
Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da devre arası çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başta Belhanda ve Babel olmak üzere 10 isim üzerinde çalışmalar başladı. İşte detaylar...
Galatasaray'da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü kongre pandemi nedeniyle iptal oldu. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi mayıs ayına kadar görevine devam edecek.
Sezon başında teknik heyetin beklediği transferleri gerçekleştiremeyen ve eleştiri alan yönetim, devre arasına çok iyi hazırlanıyor. Öncelikle yeni transferler için kaynak yaratılması planlanıyor. Bu nedenle takımda durumu belirsiz olan oyuncularla ilgili bir ön hazırlık yapılırken gelecek taleplere göre bazı futbolcularla yollar ayrılacak, bazıları ise kiralanacak.
MARCAO: Sezon başında Roma'nın da istediği Marcao için 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmezse görüşme dahi yapılmayacak.
LUYINDAMA: Everton'la görüşmeler devam ediyor.
ETEBO: Kiralık sözleşmesinin feshi için menajeri İstanbul'a çağrıldı.
ÖMER BAYRAM: Dorukhan Toköz'ün takasında kullanılması bekleniyor.
BABEL: Ocak ayında giderse, dur denmeyecek.
SEKIDIKA: Galatasaray'da forma şansı zor görünüyor ve kiralık verilecek.
BELHANDA: Giderse satılacak, kalırsa sezon sonuna kadar tutulacak. Sözleşme yenileme işlemleri ocak ayından sonra netleşecek.
FEGHOULI: Belhanda'ya benzer bir yol izlenecek.
DIAGNE: Abdurrahim Albayrak'ın 15 milyon euro fiyat biçtiği Mbaye Diagne için yönetim görüşmelere açık.
FALCAO: Inter Miami ve River Plate ile anılıyor. Maliyeti de düşünülerek uygun bir bonservis bedeli ile gönderilecek. (Fotomaç)
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