04 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da devre arası çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başta Belhanda ve Babel olmak üzere 10 isim üzerinde çalışmalar başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

'da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü kongre pandemi nedeniyle iptal oldu. Başkan ve yönetimi mayıs ayına kadar görevine devam edecek.

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra

Sezon başında teknik heyetin beklediği transferleri gerçekleştiremeyen ve eleştiri alan yönetim, devre arasına çok iyi hazırlanıyor. Öncelikle yeni transferler için kaynak yaratılması planlanıyor. Bu nedenle takımda durumu belirsiz olan oyuncularla ilgili bir ön hazırlık yapılırken gelecek taleplere göre bazı futbolcularla yollar ayrılacak, bazıları ise kiralanacak.

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra

MARCAO: Sezon başında Roma'nın da istediği Marcao için 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmezse görüşme dahi yapılmayacak.

LUYINDAMA: Everton'la görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra

ETEBO: Kiralık sözleşmesinin feshi için menajeri 'a çağrıldı.

ÖMER BAYRAM: Dorukhan Toköz'ün takasında kullanılması bekleniyor.

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra

BABEL: Ocak ayında giderse, dur denmeyecek.

SEKIDIKA: 'da forma şansı zor görünüyor ve kiralık verilecek.

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra

BELHANDA: Giderse satılacak, kalırsa sezon sonuna kadar tutulacak. Sözleşme yenileme işlemleri ocak ayından sonra netleşecek.

FEGHOULI: 'ya benzer bir yol izlenecek.

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra

DIAGNE: Abdurrahim Albayrak'ın 15 milyon euro fiyat biçtiği Mbaye Diagne için yönetim görüşmelere açık.

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Ocak ayından sonra

FALCAO: Inter Miami ve ile anılıyor. Maliyeti de düşünülerek uygun bir bonservis bedeli ile gönderilecek. (Fotomaç)

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