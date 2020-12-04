04 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Aytaç Kara için harekete geçti

Aslan'dan transfer atağı! Sözleşmesi bitiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

, sezon sonunda boşa çıkacak olan için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

, 'nın orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçti. Sarı- Kırmızılılar devre arasında yıldız oyuncu için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak. Ancak şartlarda anlaşma sağlanamazsa sezon sonu beklenecek... Çünkü Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.(Takvim)

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