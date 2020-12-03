03 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Aslan'da eve dönüş zamanı! 3 futbolcu...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da üç isim, sarı-kırmızılı kulübe dönmek için her yolu deniyor. Ara transferde takviye yapmaya hazırlanan G.Saray da boş değil. Özellikle Seri liste başında. İşte detaylar...

Aslan'da eve dönüş zamanı! 3 futbolcu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

ile 3 eski oyuncusunun yolları bir kez daha kesişti. Sarı-kırmızılı takım, Monaco'dan Henry Onyekuru, Al İttihad'tan Garry Rodrigues ve Fulham'dan Jean Michael Seri ile yeniden ve ciddi şekilde anılmaya başladı.

Aslan'da eve dönüş zamanı! 3 futbolcu...

Monaco ile 4 maça çıktıktan sonra kadro dışı bırakılan Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma dönmek için can atıyor. Sarı-kırmızılı takım, piyasa değeri 6 milyon Euro'ya kadar gerileyen Nijeryalı oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planlıyor.

Aslan'da eve dönüş zamanı! 3 futbolcu...

İKİSİNDEN BİRİ
Diğer eski Galatasaraylı Rodrigues de sarı-kırmızılı takıma dönmek istediğini Galatasaraylı yöneticilere bildirdi. ve yönetimi, 'de yapamayan Rodrigues için devre arasında Al İttihad ile masaya oturacak.

Aslan'da eve dönüş zamanı! 3 futbolcu...

Onyekuru ve Rodrigues arasında maliyetlerine göre bir tercih yapılacak. İkisi birlikte alınmayacak. Fulham'ın kadrosuna bildirmediği Seri de İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldı. Seri, 'regista' isteyen Terim'in gözdesi...

Savaş ÇORLU

Aslan'da eve dönüş zamanı! 3 futbolcu...

Onyekuru Monaco'da 4 maçta forma giydi, 1 asist yaptı. Rodrigues İttihat'ta 5 maça çıktı, 2 gol, 1 asistle oynadı. Seri ise Fulham'da yalnızca iki maçta görev aldı. 'ın gündemindeki Onyekuru, 'yle de anılıyor.

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