04 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Dennis ile ön görüşme yapılacak

Dennis ile ön görüşme yapılacak!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim forması giyen için görüşülmesi talebinde bulundu.

Bir kaç gün önce 'a gelen Etebo'nun menajeriyle devre arasında kiralık sözleşmesinin feshi konuşuldu. 'ye dönmesi için işlemler başlatıldı. Ancak Etebo'nun menajeri 'a, 'da kadro dışı bırakılan 'i önerdi. Dennis ismi Terim'in önüne geldi ve devre arasında en azından kiralanabileceği mesajı verildi. Terim de, forvet ve kanatlarda forma giyen Nijeryalı oyuncu için "Bir ön görüşme yapalım sonuca göre karar verelim" cevabı verdi (Fotomaç)
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