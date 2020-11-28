Resmi erteleme

Başkan Mustafa Cengiz'in seçim açıklamasından sonra adaylar dahi ortaya çıkmıştı. Yönetim, Valilikten gelen bu kararı sitesinden resmen duyurdu.

Başkan Mustafa Cengiz'in seçim açıklamasından sonra adaylar dahi ortaya çıkmıştı. Ancak pandemi sebebiyle toplantının Mart ayına kadar yapılamayacağı kaydedilmişti. Yönetim, Valilikten gelen bu kararı sitesinden resmen duyurdu. Artık seçimlerin Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

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