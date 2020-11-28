28 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Resmi erteleme

Resmi erteleme
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamasından sonra adaylar dahi ortaya çıkmıştı. Yönetim, Valilikten gelen bu kararı sitesinden resmen duyurdu.

Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamasından sonra adaylar dahi ortaya çıkmıştı. Ancak pandemi sebebiyle toplantının Mart ayına kadar yapılamayacağı kaydedilmişti. Yönetim, Valilikten gelen bu kararı sitesinden resmen duyurdu. Artık seçimlerin Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

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