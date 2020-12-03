03 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Sait Karafırtınalar: Milli Takım'ın değişmezi olur

Milli Takım'ın değişmezi olur
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

'ın başarılı oyuncusu 'nın ilk hocası olan flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, “ gibi yetenekten çok iyi anlayan usta bir hocası var. Taylan’ın oyun gücü yüksek, yaratıcı anlayışı modern futbola da uyuyor. Bu performansıyla A ’ın da değişmezi olur”

'ı orta sahada tek başına ayakta tutan , bu sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. A 'a yakıştırılan 25 yaşındaki futbolcuyu 13 yaşında keşfeden ilk teknik direktörü 'a sorduk. Bucaspor'da henüz 16 yaşında Taylan'a resmi maçta formayı veren 1. Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Karafırtınalar SABAH Spor'a şu açıklamaları yaptı:

"KARAKTERİ 10 ÜZERİNDEN 15"

"Sezon başında Ümraniyespor'daydım ve Galatasaray'la hazırlık maçı yaptık. O gün demiştim 'Bu sezon Taylan'ın sezonu olur, orta sahada Donk değil Taylan oynar' diye.

Zaten gibi yetenekten çok iyi anlayan usta bir hocası var. Profesyonel düzeyde fizik kalitesini tamamlaması zaman aldı. Günümüz futbolunda artık çakılı 6 numaralara yer yok. Taylan'ın oyun gücü çok yüksek, yaratıcı oyun anlayışıyla modern futbola uyuyor. Eğer orta sahada yanında yükünü alan bir isim olursa, 10 numara olarak da çok iyi oynar. Taylan, bu performansıyla A Milli Takım'ın da değişilmezi olur. Taylan'a karakter olarak 10 üzerinden 15 diyebilirim."
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