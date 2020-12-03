03 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim düzeni bozmuyor

Terim düzeni bozmuyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

'da Belhanda, Babel, Omar ve Okan takıma katıldı. Luyindama ve Etebo da hazır ama tecrübeli çalıştırıcı, son iki maçta parlayan kadroyu bozmayı düşünmüyor.

, Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 'nde devam ediyor. Sarıkırmızılı takımda teknik heyet, Hatay ekibi karşısında sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi. Galatasaray teknik heyetinin, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyen isimlerin gösterdiği performanstan çok memnun olduğu öğrenildi. İki maçta rakip kalelere 48 şut gönderen ve 5 gol bulan kadroda değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik heyet, Hatayspor karşısında da aynı kadroyu sahaya sürmeye hazırlanıyor.

FATİH YENİDEN AS KADRODA

Kalede eldivenleri Fatih Öztürk'e teslim edecek olan teknik ekip, defans hattını Linnes, Donk, Marcao ve Emre Taşdemir dörtlüsünden kuracak. Orta sahada Taylan, Feghouli ve Emre Akbaba forma giyecek. Teknik ekip kanatlarda ise Emre Kılınç ve Oğulcan'a görev verecek. Sarı-kırmızılı takımda ileri uçta ise Rize'de 3 gol atan Mbaye Diagne görev yapacak. Buna karşılık testleri negatif çıkan Belhanda, Babel, Omar ve Okan ile sakatlığı geçen Luyindama ve Etebo yedek oturacak. (Fotomaç)
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