03 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Ömer Bayram: Takastan haberim yok

Takastan haberim yok
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

'da devre arası transferi merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bir diğer flaş gelişme ise 'ın sezon sonunda takımdan gönderileceği iddiası oldu. İşte detaylar...

Pek çok eksiğe rağmen hem hem de maçlarına Ömer ile başlamadı. Bu durum sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer'in gönderileceği yönündeki dedikoduları da artırdı. Son dönemde Beşiktaş'tan Dorukhan'la takas edileceği yönünde haberler çıkan Ömer'in, "Şu an 'ın oyuncusuyum ve kimse bana bir şey söylemedi" dediği ifade edildi. (Fotomaç)

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