01 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir gündemde yer Ahmet Musa konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan ayrılan ve birçok kulüple ismi anılan , 'ın da gündemine gelmişti. basınında ise yıldız isim hakkında sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir iddia yer almıştı.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Haberde, 'nın 'ı reddederek, Rus devi 'nın teklifine 'evet' dediği ve kısa sürede resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Yaşanan bu gelişme Rus basınında büyük yankı uyandırırken, 'nın menajeri Tony Harris, konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

İddiaların üzerinden henüz 1 saat geçmeden açıklamada bulunan Harris, oyuncusunun 'yı seçtiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

"CSKA MOSKOVA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"
Rus 'sport-express' sitesinin haberine göre 'nın menajeri Harris, iddialar hakkında, "Bu bilgi doğru değil. , Ahmed Musa'nın her zaman yuvası olacaktır ancak 'ın transfer görüşmesinde başarısız olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Haber doğru değil, bekleyeceğiz ve göreceğiz" diye konuştu.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

"MENAJERİME BIRAKTIM"
, daha önce hakkındaki bir soruya, "Galatasaray ile birlikte farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil, menajerim ilgileniyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor." açıklamasında bulunmuştu.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Nijeryalı golcü, 2018 yılında transfer olduğu Al-Nasr'da 57 maça çıkarken, 11 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. (Fotomaç)

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