Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir gündemde yer Ahmet Musa konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan ayrılan ve birçok kulüple ismi anılan Ahmed Musa, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Nijerya basınında ise yıldız isim hakkında sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir iddia yer almıştı.
Haberde, Ahmed Musa'nın Galatasaray'ı reddederek, Rus devi CSKA Moskova'nın teklifine 'evet' dediği ve kısa sürede resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.
Yaşanan bu gelişme Rus basınında büyük yankı uyandırırken, Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
"CSKA MOSKOVA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"
Rus 'sport-express' sitesinin haberine göre Ahmed Musa'nın menajeri Harris, iddialar hakkında, "Bu bilgi doğru değil. CSKA Moskova, Ahmed Musa'nın her zaman yuvası olacaktır ancak Galatasaray'ın transfer görüşmesinde başarısız olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Haber doğru değil, bekleyeceğiz ve göreceğiz" diye konuştu.
"MENAJERİME BIRAKTIM"
Ahmed Musa, daha önce Galatasaray hakkındaki bir soruya, "Galatasaray ile birlikte farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil, menajerim ilgileniyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor." açıklamasında bulunmuştu.
Nijeryalı golcü, 2018 yılında transfer olduğu Al-Nasr'da 57 maça çıkarken, 11 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. (Fotomaç)
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