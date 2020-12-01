Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

"MENAJERİME BIRAKTIM"

Ahmed Musa, daha önce Galatasaray hakkındaki bir soruya, "Galatasaray ile birlikte farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil, menajerim ilgileniyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor." açıklamasında bulunmuştu.