Galatasaray'ın yıldızı Luyindama'nın çocuğu dünyaya geldi!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Cristian Luyindama baba oldu. Yıldız futbolcunun ve eşi Ornella’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Luyindama en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Yıldız futbolcunun ve eşi Ornella'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Christian Luyindama ve eşi Ornella'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Luyindama çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Christiana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verildi.

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