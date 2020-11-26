26 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın yıldızı Luyindama'nın çocuğu dünyaya geldi!

Luyindama'nın çocuğu dünyaya geldi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

'ın başarılı stoperi Cristian baba oldu. Yıldız futbolcunun ve eşi Ornella’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi.

'ın yıldız futbolcusu en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Yıldız futbolcunun ve eşi Ornella'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımı oyuncularımızdan Christian Luyindama ve eşi Ornella'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Luyindama çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Christiana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verildi.

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