02 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Luyindama Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Luyindama G.Saray'dan ayrılıyor! Yeni takımı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

İngilizler,  için G.Saray'ı yoklamaya devam ederken teknik heyetten de satılmasına izin çıktığı bildirildi. maçında DR Kongolu oyuncuyu riske atmayan Terim'in, Luyindama için 10 milyon euro ve üzerindeki bir teklifin kabul edilmesine onay verdiği ifade edildi.

İngilizler, için G.Saray'ı yoklamaya devam ederken teknik heyetten de satılmasına izin çıktığı bildirildi. maçında DR Kongolu oyuncuyu riske atmayan Terim'in, Luyindama için 10 milyon euro ve üzerindeki bir teklifin kabul edilmesine onay verdiği ifade edildi. Luyindama için Everton ile temasların devam ettiği, İngiliz ekibinin şimdilik rakam olarak 'ın istediği rakama ulaşmadığı ama ortak bir noktada buluşulmasının beklendiği ifade edildi. Yönetim, Luyindama veya Marcao'dan birisini satarak ara transfere kaynak yaratmayı planlıyor.

(Fotomaç)

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