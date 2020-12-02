Luyindama Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

İngilizler, Luyindama için G.Saray'ı yoklamaya devam ederken teknik heyetten de satılmasına izin çıktığı bildirildi. Rize maçında DR Kongolu oyuncuyu riske atmayan Terim'in, Luyindama için 10 milyon euro ve üzerindeki bir teklifin kabul edilmesine onay verdiği ifade edildi.

İngilizler, Luyindama için G.Saray'ı yoklamaya devam ederken teknik heyetten de satılmasına izin çıktığı bildirildi. Rize maçında DR Kongolu oyuncuyu riske atmayan Terim'in, Luyindama için 10 milyon euro ve üzerindeki bir teklifin kabul edilmesine onay verdiği ifade edildi. Luyindama için Everton ile temasların devam ettiği, İngiliz ekibinin şimdilik rakam olarak Galatasaray'ın istediği rakama ulaşmadığı ama ortak bir noktada buluşulmasının beklendiği ifade edildi. Yönetim, Luyindama veya Marcao'dan birisini satarak ara transfere kaynak yaratmayı planlıyor.

(Fotomaç)

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