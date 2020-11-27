Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu! Falcao ve Saracchi...
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi kafilede yer almadı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi kafilede yer almadı.
ARDA TURAN, BABEL VE OMAR DA YOK!
Sarı-kırmızılılarda milli maçlar nedeniyle verilen arada yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan Arda Turan, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui de kafilede yer almadı. Cimbom'da ayrıca sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Okan Kocuk da Rize'ye götürülmedi.
LUYINDAMA KADRODA!
Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama, takımla çalışmalara başlamıştı. Yıldız stoper, takımının Rizespor maçı kafilesinde yer aldı.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu şu şekilde:
"Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."
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