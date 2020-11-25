25 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Belhanda aranıyor!

Belhanda aranıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

'da Younes 'nın eksikliği fazlasıyla hissedildi. Faslı yıldız corona virüsüne yakalandığı gerekçesiyle kadroda yer almamıştı.

'ın her daim tartışılan ismi Younes 'nın yokluğu maçında fazlasıyla hissedildi. Faslı futbolcu yerine görev yapan Emre Akbaba açığı kapatamazken Belhanda'nın dönüşü dört gözle beklenir oldu. Tecrübeli futbolcu, Covid 19'a yakalanması nedeniyle kadroda yer almamıştı.(Fotomaç)
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