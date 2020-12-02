02 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Florin Andone'ye Süper Lig'de teklif var

Andone'ye Süper Lig'de teklif var
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Geçen sezon deplasmanında sakatlanarak sezonu kapatan Andone, Brighton'da da sakatlığı geçmediği için henüz maça çıkamadı. İngilizler, Rumen oyuncuyla, Ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanırken golcü futbolcuya 'den teklif olduğu iddia edildi.

Geçen sezon deplasmanında sakatlanarak sezonu kapatan Andone, Brighton'da da sakatlığı geçmediği için henüz maça çıkamadı. İngilizler, Rumen oyuncuyla, Ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanırken golcü futbolcuya 'den teklif olduğu iddia edildi. Yerel Worthing Herald gazetesi, Süper Lig'den gelen teklifin daha az tanınmış bir Türk takımından olduğunu iddia etti.
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