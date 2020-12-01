01 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 5 futbolcuda...

G.Saray'dan corona virüsü açıklaması! 5 futbolcuda...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

'in 10. haftasında 'u 4-0 geçen , Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray, günlük yayınlanan idman raporunda corona virüsü salgınına yakalanan 5 futbolcusu hakkında açıklamada bulundu.

Milli arada 5 futbolcusu corona virüsü salgınına yakalanan resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile corona virüsüne yakalanan futbolcuların durumları hakkında açıklamada bulundu.

İŞTE GALATASARAY'IN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI!

"Galatasaray Futbol Takımı, 'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı.

Daha sonra pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı.

Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Lige verilen arada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzdan dördünün, gerekli izolasyon ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen testler ikişer kez negatif sonuçlanmıştır. Bu oyuncularımız, 'nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlamış, oyuncularımızın Cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması hâlinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmamıştır.

Oyuncularımızdan biri ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde etmesine rağmen, arada 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacaktır.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek."

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