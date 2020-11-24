24 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba zoru başardı!

Emre Akbaba zoru başardı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Emre Akbaba öyle bir gol kaçırdı ki G.Saraylılara saç baş yoldurdu. 10. dakikada Donk'un savunma arkasına nefis pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre, topu rakibinin tam üzerine vurdu.

Emre Akbaba öyle bir gol kaçırdı ki G.Saraylılara saç baş yoldurdu. 10. dakikada Donk'un savunma arkasına nefis pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre, topu rakibinin tam üzerine vurdu. Gol sevinciyle ayağa kalkan Galatasaray yedek kulübesi nin hevesi kursağında kaldı.

DONK'TAN MÜTHİŞ ASİST!
Ryan Donk, tecrübesine yakışmayacak bir hata ile yenen golde pay sahibi oldu. Ceza alanına gelen ortayı kafayla uzaklaştırmak isterken Campanharo'ya asist yaptı. Bu oyuncuda gelişine vurup golü attı.

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