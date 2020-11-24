Galatasaray'da Emre Akbaba zoru başardı!

Emre Akbaba öyle bir gol kaçırdı ki G.Saraylılara saç baş yoldurdu. 10. dakikada Donk'un savunma arkasına nefis pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre, topu rakibinin tam üzerine vurdu.

Emre Akbaba öyle bir gol kaçırdı ki G.Saraylılara saç baş yoldurdu. 10. dakikada Donk'un savunma arkasına nefis pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre, topu rakibinin tam üzerine vurdu. Gol sevinciyle ayağa kalkan Galatasaray yedek kulübesi nin hevesi kursağında kaldı.



DONK'TAN MÜTHİŞ ASİST!

Ryan Donk, tecrübesine yakışmayacak bir hata ile yenen golde pay sahibi oldu. Ceza alanına gelen ortayı kafayla uzaklaştırmak isterken Campanharo'ya asist yaptı. Bu oyuncuda gelişine vurup golü attı.

DİĞER