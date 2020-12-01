01 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Etebo ile yolları ayırıyor! Kiralık sözleşmesi...

Etebo ile yollar ayrılıyor! Kiralık sözleşmesi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

'ın sezon başında ettiği Nijeryalı yıldız futbolcu Etebo hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. 'in performansından memnun olmadığı öğrenilen Etebo'nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. İşte detaylar...

'de iyi bir ivme yakalayan ve son olarak Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden , sezon başında kiralık olarak ettiği Etebo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Fanatik'in haberine göre, bonservisi 'de bulunan Etebo'nun, ikinci yarıdaki alacaklarına karşılık kiralık sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor.
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