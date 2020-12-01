01 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Muslera'ya kavuşmaya az kaldı

Muslera'ya kavuşmaya az kaldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Galatasaray'da herkesin beklediği isim sonunda İstanbul'a döndü… Sakatlığı sonrasında annesini de kaybettiği için Uruguay'a giden sonunda geldi.

Galatasaray'da herkesin beklediği isim sonunda İstanbul'a döndü… Sakatlığı sonrasında annesini de kaybettiği için Uruguay'a giden sonunda geldi. Bir süredir babasının da çalıştığı Montevideo Torque takımında idmanlara çıkan Muslera'nın iyileşme sürecinin hızlandığı ve bir aylık bir sürecin ardından kaleye geçme ihtimalinin olduğu bildirildi. Ancak Terim'in Muslera'yı tamamen iyileşmeden riske atmak istemediği de gelen haberler arasında...
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