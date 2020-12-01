01 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da karantina sona eriyor

Galatasaray'da karantina sona eriyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

'yi yenerek averajla ikinci sıraya yerleşen Galatasaray'da gündem hafta sonunda oynanacak Hatayspor maçı…

'yi yenerek averajla ikinci sıraya yerleşen Galatasaray'da gündem hafta sonunda oynanacak Hatayspor maçı… Yeni bir galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı-kırmızılılarda kovid 19'a yakalanan as oyuncular ile sakatlıklar da takıma dahil olacak. Okan, Omar, Belhanda, Babel ve 'ın karantina süreçleri bu hafta içinde sona erecek. Ayrıca hafif sakatlıkları bulunan Falcao ve Saracchi'nin de Hatayspor maçına kadar idmanlara katılması bekleniyor.
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