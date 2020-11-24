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GALATASARAY

Linnes: Büyük hayal kırıklığı oldu

Linnes: Büyük hayal kırıklığı oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Aslan'ın sağ beki Linnes, maç sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. futbolcu, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gerekiyordu. Bizim gibi büyük takımın 1-0'dan sonra 3-4 tane daha atabilecekken gol yemesi ilginç oldu. Gelecek hafta kazanmaya çalışacağız. Sonuçtan tabii ki memnun değiliz" şeklinde konuştu.

Aslan'ın sağ beki Linnes, maç sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. futbolcu, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gerekiyordu. Bizim gibi büyük takımın 1-0'dan sonra 3-4 tane daha atabilecekken gol yemesi ilginç oldu. Gelecek hafta kazanmaya çalışacağız. Sonuçtan tabii ki memnun değiliz" şeklinde konuştu.

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