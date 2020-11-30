Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden
Son dakika Galatasaray haberi: Sezon sonunda şampiyonluk planları yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları da başladı. Gelecek sezon planlamasına şimdiden başlayan Aslan'ın transfer listesinde 3 dünya yıldızı olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler ve tüm detaylar...
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından puanını 20'ye çıkardı ve Alanyaspor'un arkasında 2. sıraya yerleşti.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarını sürdüren Cimbom, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.
Şampiyonlar Ligi'nde tekrar boy göstermek isteyen sarı-kırmızılıların transfer listesi ise ortaya çıktı.
3 YILDIZ BİRDEN
Kolombiya basınında yer alan haberde Galatasaray'ın sezon sonunda 3 dünya yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların takımın merkezini Nabil Fekir ile doldurmak istediği iddia edildi.
SANCHEZ VE GIROUD DA LİSTEDE
Haberde ayrıca Galatasaray'ın forvet hattını da Alexis Sanchez ve Olivier Giroud ile güçlendirmek istediği de iddia etti.
Pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılıların bu transferlerde kiralama seçeneceğini evreye sokacağı iddia edildi.
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