30 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden

Son dakika Galatasaray haberi: Sezon sonunda şampiyonluk planları yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları da başladı. Gelecek sezon planlamasına şimdiden başlayan Aslan'ın transfer listesinde 3 dünya yıldızı olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelen sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından puanını 20'ye çıkardı ve 'un arkasında 2. sıraya yerleşti.

Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarını sürdüren Cimbom, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.

Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden

Şampiyonlar Ligi'nde tekrar boy göstermek isteyen sarı-kırmızılıların listesi ise ortaya çıktı.

Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden

3 YILDIZ BİRDEN

basınında yer alan haberde 'ın sezon sonunda 3 dünya yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden

Sarı-kırmızılıların takımın merkezini Nabil Fekir ile doldurmak istediği iddia edildi.

Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden

SANCHEZ VE GIROUD DA LİSTEDE

Haberde ayrıca 'ın forvet hattını da ve ile güçlendirmek istediği de iddia etti.

Transfer listesini duyurdular! Galatasaray'a 3 dünya yıldızı birden

Pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılıların bu transferlerde kiralama seçeneceğini evreye sokacağı iddia edildi.

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