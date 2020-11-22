Eşref Hamamcıoğlu: Kongre için izin alınmadı

Galatasaray'da yönetim, 26 Aralık'ta olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılarda Divan Kurulu Eşref Hamamcıoğlu da çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Online olarak yapılan divan kurulu toplantısı'nda konuşan Hamamcıoğlu, seçim tarihinin gerekli izinler alınmadan açıklandığını belirterek, "Tüzüğümüzün 27., 29. ve 30. maddeleri çerçevesinde bu seçim ilanının tüzüğümüze uygun yapılmadığını görüyoruz. Galatasaray'da yine bir ilke imza atıldı. İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibariyle divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok" dedi. Yönetimden, alınmış olan bir yazı varsa seçim sürecini başlatabilmek için Divan'a iletmelerini de talep etti.

29. MADDE NE DİYOR?

Madde 29: Seçim Toplantıları haricindeki Genel Kurul toplantıları, katılacak üyelerin oturarak rahatça izleyebilecekleri ve çalışmalara katılabilecekleri yerlerde yapılır. Toplantı kamu hizmeti görülen bina ve tesislerle her türlü resmi ve özel eğitim ve öğrenim kurumlarında veya bunların eklentilerinde yapılacaksa bu kurumların yetkili amirinin izninin alınması gereklidir. Bu izin alınmadan Tüzük'ün 30 ve 33. maddelerinde belirtilen yasal işlemler ve çağrılar yapılamaz.

BİN 800 ÜYE 65 YAŞ ÜSTÜNDE

Başkan adayı Burak Elmas, "İcrası mümkün olabilecek ilk seçimde, tarihi ne olursa olsun başkanlığa adayım" dedi. Kulüpte 1800 civarında 65 yaş üstü, 200 civarı 20 yaş altı üye bulunduğunu belirten Elmas, "26 Aralık'ta bir seçim olması durumunda, bu üyelerimizin tüzüğümüzün kendilerine tanımış olduğu hakları kullanmak için sadece 3 saatleri olacak. Basit bir hesapla oy kullanma şartlarını elde etmiş üyelerimizin yüzde 25'inin iradesi bu seçime yansımayacak" dedi.

SEÇİM YAPILACAK MI?

Galatasaray, 14 Aralık'ta Mali Genel Kurul, 26 Aralık'ta ise Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirecek. Ancak pandemi ve alınan önlemler nedeniyle durum belirsizliğini koruyor. Yönetim, Valilik yetkililerine 'seçimin' Galatasaray Lisesi bahçesinde, açık alanda, adaylar konuşma dahi yapmadan, kapalı zarf ile oy kullanma usulü ile yapılması görüşünü sundu. Şimdi yanıt bekleniyor ancak birçok kişi izin çıkma olasılığını çok düşük görüyor. (Fotomaç)

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