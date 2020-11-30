Galatasaray'dan bombardıman!
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23’ü isabetli 48 şut çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen hafta alınan Kayserispor beraberliğinden sonra oyuncularına, "Bu bir kaza... Telafi etmek bizim elimizde" demişti. Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Sarıkırmızılılar, Kayseri maçının kopyasını oynadı ve bu kez karşılığını da adı. Özellikle şut sayısındaki artış dikkat çekici… Galatasaray iki karşılaşmada rakip kaleye 48 şut yollarken 7'sinde isabet buldu ve 5 gol attı. Ayrıca bu iki maçta savunmasını da sağlam tuttu ve kalesine 7 şut çekildi, bunlardan sadece 1'i isabet etti.
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