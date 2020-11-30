30 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan bombardıman!

Galatasaray'dan bombardıman!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

Tecrübeli çalıştırıcı Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23’ü isabetli 48 şut çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü geçen hafta alınan beraberliğinden sonra oyuncularına, "Bu bir kaza... Telafi etmek bizim elimizde" demişti. Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Sarıkırmızılılar, Kayseri maçının kopyasını oynadı ve bu kez karşılığını da adı. Özellikle şut sayısındaki artış dikkat çekici… Galatasaray iki karşılaşmada rakip kaleye 48 şut yollarken 7'sinde isabet buldu ve 5 gol attı. Ayrıca bu iki maçta savunmasını da sağlam tuttu ve kalesine 7 şut çekildi, bunlardan sadece 1'i isabet etti.

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