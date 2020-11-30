Galatasaray'da Diagne işbaşında

Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefinde olan Mbaye Diagne, bu sezon ligde ilk defa penaltı dışında gol atmayı başarırken, maçın ikinci yarısındaki iyi performansını hat-trick yaparak süsledi.

Teknik heyet ve taraftarla buzları eriten Senegalli futbolcu, yeniden umut saçtı. Diagne bu performansıyla önümüzdeki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında da yerini garantiledi. Avrupa Ligi eleme maçlarında da 2 golü bulunan Diagne, takımın en golcüsü (6) konumunda bulunuyor.

ARTIK 15 MİLYON EURO

Rizespor filelerini üç kez havalandıran Mbaye Diagne, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla maçta hat-trick yapan oyuncu oldu. Malatyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da 3 gol atan Senegalli golcü Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana ligde en fazla gol atan oyuncu konusunda. 46 gole ulaşan Diagne için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Mbaye Diagne artık 15 milyon euro oldu. İsteyenler de vardı. 15 milyon euro veren alır" dedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI:



Falcao'nun 6 haftada attığını tek maçta atan Diagne krallığı...

King kong modunu açmış Diagne çok farklı bir şey ağa...

Neler yapıyorsun sen öyle...

Diagne bey emanetini almaya geliyor.

Diagne nasıl hat-trick yaptı, aklım almıyo

Diagne'nin hat-trick yaptığını gördük ya daha ne isteriz.

Diagne bu kez hem fiziken hem ruhen sahadaydı.

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