Galatasaray Real Madrid’i solladı
Galatasaray son iki haftada yakaladığı istatistiklerle Avrupa takımlarıyla yarışır hale geldi.
Fatih Terim 4-0'lık Rizespor galibiyeti sonrasında, "Dünyadaki elit takımların ofansif futbol modelini sahaya yansıtan bir Galatasaray vardı" açıklaması yaptı. Ancak sadece Rize değil geçen hafta 1-1 sona eren Kayserispor maçının istatistikleri de göz önüne alındığı sarı-kırmızılılar, Terim'in ve camianın beklentilerini fazlasıyla karşıladı. Avrupa'nın önde gelen takımları ile Galatasaray'ın rakamları:
Son 2 maçta 24 şut ortalaması. Avrupa'nın en iyisi 19 şutla Napoli.
Son 2 maçta yüzde 62 topla oynama. Avrupa'nın en iyisi Dortmund yüzde 60.7
Son 2 maçta pas ortalaması 590. Bayern Münih'ten 10 pas az, Real Madrid'den 4 pas fazla.
Son 2 maçta 18.5 ortalama ile adam geçildi. Avrupa'nın en iyisi (15.3) Fulham.
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