Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'i şampiyon tamamlamak isteyen Cimbom, ara transfer dönemi çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı kırmızılılar 10 numara transferi için yıldız oyuncuyu gündemine almıştı. Aslan'ın o isim için transfer görüşmelerine başlayacağı kaydedilirken, dev kulübün rakip olduğu ortaya çıktı! İşte o isim ve tüm detaylar...
Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor iel karşı karşıya gelmiş ve mücadelden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Yükselen form grafiği ile beraber Cimbom, saha içindeki problemleri çözerken bu kez rotasını transfere çevirmişti.
Bu ismin Fransa Milli Takım forması da giyen Real Betisli Nabil Fekir olduğu ifade edilirken, Cimbom'un yıldız futbolcu işin girişimlere başladığı kaydedildimişti.
İTALYAN DEVİ DE DEVREDE
Aktarılan bilgilere göre Galatasaray ile beraber Fekir'in talipleri gün geçtikçe artmaya başladı. Milli Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın, Fekir için resmen devrede olduğu dile getirildi.
Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan'ın yıllık yüksek maaş talebinde bulunması Milan'ı arayışa iterken, Hakan yerine gelecek 10 numara için en ciddi adaylardan birinin de Fekir olduğu kaydedildi.
Öte yandan Real Betis kulübünün, Fekir'in satışına sıcak baktığı ve 30-35 milyon euro arası bir bonservis rakamına oyuncusunu göndermeye onay vereceği aktarıldı.
G.SARAY'IN İŞİ ZOR
Öte yandan Galatasaray da Rademel Falcao ile yollarını ayırmasının ardından yıllık 5 milyon euroluk boşluğun bir kısmını Fekir için kullanmayı planladığı kaydedildi.
Fekir'in, Galatasaray'a sıcak baktığı ancak Betis, oyuncusundan para kazanmak istediği için bu öneriye yanaşmayacağı iddia edildi.
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