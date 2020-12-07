07 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'i şampiyon tamamlamak isteyen Cimbom, ara transfer dönemi çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı kırmızılılar 10 numara transferi için yıldız oyuncuyu gündemine almıştı. Aslan'ın o isim için transfer görüşmelerine başlayacağı kaydedilirken, dev kulübün rakip olduğu ortaya çıktı! İşte o isim ve tüm detaylar...

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

, son olarak 'in 11. haftasında evinde Hatayspor iel karşı karşıya gelmiş ve mücadelden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede

Yükselen form grafiği ile beraber Cimbom, saha içindeki problemleri çözerken bu kez rotasını transfere çevirmişti.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede

Aktarılan bilgilere göre ara döneminde ve Falcao ile yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılıların, orta sahaya güçlü bir figürü monte etmek istediği dile getirilmişti.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede

Bu ismin Fransa Milli Takım forması da giyen Real Betisli Nabil Fekir olduğu ifade edilirken, Cimbom'un yıldız futbolcu işin girişimlere başladığı kaydedildimişti.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede

İTALYAN DEVİ DE DEVREDE
Aktarılan bilgilere göre ile beraber Fekir'in talipleri gün geçtikçe artmaya başladı. yıldızı 'nun da formasını giydiği Milan'ın, Fekir için resmen devrede olduğu dile getirildi.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan'ın yıllık yüksek maaş talebinde bulunması Milan'ı arayışa iterken, Hakan yerine gelecek için en ciddi adaylardan birinin de Fekir olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede

Öte yandan Real Betis kulübünün, Fekir'in satışına sıcak baktığı ve 30-35 milyon euro arası bir bonservis rakamına oyuncusunu göndermeye onay vereceği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede

G.SARAY'IN İŞİ ZOR
Öte yandan da Rademel Falcao ile yollarını ayırmasının ardından yıllık 5 milyon euroluk boşluğun bir kısmını Fekir için kullanmayı planladığı kaydedildi.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Resmen devrede

Fekir'in, 'a sıcak baktığı ancak Betis, oyuncusundan para kazanmak istediği için bu öneriye yanaşmayacağı iddia edildi.

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