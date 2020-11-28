28 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Yılmaz Vural için mesaj

Yılmaz Vural için mesaj
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Türk futbolunun renkli siması Yılmaz Vural'ın ikinci defa koronavirüse yakalanması herkesi üzdü. Galatasaray Yılmaz Vural için bir mesaj yayımladı.

Türk futbolunun renkli siması Yılmaz Vural'ın ikinci defa koronavirüse yakalanması herkesi üzdü. Yoğun bakımda olan Vural için Galatasaray da bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. "Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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