Yılmaz Vural için mesaj

Türk futbolunun renkli siması Yılmaz Vural'ın ikinci defa koronavirüse yakalanması herkesi üzdü. Galatasaray Yılmaz Vural için bir mesaj yayımladı.

Türk futbolunun renkli siması Yılmaz Vural'ın ikinci defa koronavirüse yakalanması herkesi üzdü. Yoğun bakımda olan Vural için Galatasaray da bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. "Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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