28 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Kerem’e yeni şans

Kerem’e yeni şans
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.11.2020

karşılaşmasında kısa süredeki oyunu beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, 'in de gözüne girdi.

karşılaşmasında kısa süredeki oyunu beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, 'in de gözüne girdi. İmparator, genç oyuncuya daha fazla şans verme kararı aldı. İki ayağını da etkili kullanan 22 yaşındaki genç hücum oyuncusu bu formunu sürdürürse yakın zamanda ilk 11'e de yerleşebilir. Terim de onu yıpratmadan, doğru zamanda forma vererek buna hazırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'den ocak listesi! 3 ismi istiyor Fatih Terim'den ocak listesi! 3 ismi istiyor
Terim'den Rize maçı kararı! İlk 11'de... Terim'den Rize maçı kararı! İlk 11'de...
Galatasaray'da Falcao şoku! Galatasaray'da Falcao şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör