20 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Dorukhan çalımı! İşte o takas teklifi

Aslan'dan F.Bahçe'ye Dorukhan çalımı! İşte o takas teklifi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

, Dorukhan’ı sezon sonu bedava almayı düşünüyor. G.Saray ise devre arası ’a Linnes takasını teklif edip işi bitirmeyi planlıyor.

Sezon sonunda ise sözleşmesi sona erecek olan transfer gündeminin bir numaralı ismi olmayı sürdürüyor. Milli futbolcu ile uzun süredir çok ciddi bir şekilde ilgilenen sezon sonunda transferi bedavaya bitirmenin planlarını yapıyordu. Ancak 'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak ve yıldız futbolcuya karşılık Martin Linnes'i takas olarak teklif edecek. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamaması durumunda, sezon sonunda serbest kalacak olan Dorukhan Toköz'ü takas yoluyla Galatasaray'a göndermeye sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu gelişmeler Fenerbahçe'nin tüm planlarını bozacağa benziyor. Milli oyuncuyu ezeli rakibine asla kaptırmak istemeyen Sarı- Lacivertli yönetimin, yeni bir strateji ile Beşiktaş'la görüşme yapabileceği ifade ediliyor. (Takvim)
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