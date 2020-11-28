28 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku!

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Falcao'dan kötü haber geldi. Falcao, bir zorlu sınavda daha takımını yalnız bırakacak. Fatih Terim verdiği karar ile yıldız futbolcunun İstanbul'da kalmasını istediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

Sarı-kırmızılı kulübe katıldıktan sonra 29 maçta sahaya çıkan, 26'sında ya tribünde ya da evinde oturan Falcao, bir zorlu sınavda daha takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku!

Kolombiyalı golcü, Rizespor deplasmanında da kadroya dahil edilmedi. Teknik patron , sağlık ekibiyle yaptığı son görüşme sonrası, Falcao'nun 'da kalmasına karar verdi.

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku!

34 yaşındaki yıldızın son durumu bugünkü kontrollerden sonra netlik kazanacak, ama asıl hedefinin bir sonraki maçında takıma katılmak olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku!

Falcao'nun sakatlığını bir türlü atlatamaması, teknik heyette ciddi anlamda rahatsızlık yarattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'den ocak listesi! 3 ismi istiyor Fatih Terim'den ocak listesi! 3 ismi istiyor
Terim'den Rize maçı kararı! İlk 11'de... Terim'den Rize maçı kararı! İlk 11'de...
Etebo yolcu Etebo yolcu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör