Galatasaray'da Radamel Falcao şoku!
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Falcao'dan kötü haber geldi. Falcao, bir zorlu sınavda daha takımını yalnız bırakacak. Fatih Terim verdiği karar ile yıldız futbolcunun İstanbul'da kalmasını istediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Sarı-kırmızılı kulübe katıldıktan sonra 29 maçta sahaya çıkan, 26'sında ya tribünde ya da evinde oturan Falcao, bir zorlu sınavda daha takımını yalnız bırakacak.
Kolombiyalı golcü, Rizespor deplasmanında da kadroya dahil edilmedi. Teknik patron Fatih Terim, sağlık ekibiyle yaptığı son görüşme sonrası, Falcao'nun İstanbul'da kalmasına karar verdi.
34 yaşındaki yıldızın son durumu bugünkü kontrollerden sonra netlik kazanacak, ama asıl hedefinin bir sonraki Hatay maçında takıma katılmak olduğu belirtiliyor.
Falcao'nun sakatlığını bir türlü atlatamaması, teknik heyette ciddi anlamda rahatsızlık yarattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları