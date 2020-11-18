18 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim Diagne ile özel görüştü! İşte o detay

Terim Diagne ile özel görüştü! İşte o detay
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

'da corona virüsü vakaları ve sakatlık haberlerinin ardından tüm takımı uyardı. Tecrübeli hoca, Diagne ile özel görüşme gerçekleştirdi.

'da , corona virüsü ve sakatlar sebebiyle tüm takımı uyardı. İmparator hücumdaki eksikler sebebiyle Mbaye Diagne ile özel görüştü. Usta hoca "Kendini hazır tut. Seni Kasımpaşa'daki günlerindeki gibi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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