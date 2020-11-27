27 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Taşdemir'den iyi haber geldi!

G.Saray'da Emre sevinci!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'da sol bekte hem hem 'in sakatlığının ardından Emre'nin tedavisi tamamlandı ve takımla çalışmalara başladı. Uruguaylı futbolcu Saracchi ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü.

Tedavisi tamamlanan ve iyileşen , takımla çalışmalara katıldı. ve Etebo ise takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dahilinde çalıştı. Falcao, tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirirken eşi doğum yapan Christian Luyindama ise izinli olduğu için antrenmanda yer almadı. (Fotomaç)
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