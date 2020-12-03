03 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a Fekir transferinde rakip çıktı!

Aslan'a transferde rakip çıktı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

'ın devre arasında takıma katmak istediği oyuncuların başında gelen için sarı-kırmızılı takıma ciddi bir rakip çıktı. İşte detaylar...

'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği bilinen için önemli bir gelişme yaşandı.

Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılıların, Fekir'in peşinde olduğu kaydedilirken, devine önemli bir rakibin çıktığı ifade edildi.

ZENIT DE İSTİYOR
Actufoot'un haberine göre ile arası çok iyi olmayan Fekir'in bu ilgilden mutlu olduğu ve Rus ekibi Zenit'in de Galatasaray ile beraber Fekir'in peşinde olduğu ifade edildi.

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