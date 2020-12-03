03 Aralık 2020, Perşembe
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ZENIT DE İSTİYOR
Galatasaray'a Fekir transferinde rakip çıktı!
Galatasaray'ın devre arasında takıma katmak istediği oyuncuların başında gelen Nabil Fekir için sarı-kırmızılı takıma ciddi bir rakip çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği bilinen Nabil Fekir için önemli bir gelişme yaşandı.
Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılıların, Fekir'in peşinde olduğu kaydedilirken, İstanbul devine önemli bir rakibin çıktığı ifade edildi.
ZENIT DE İSTİYOR
Actufoot'un haberine göre Real Betis ile arası çok iyi olmayan Fekir'in bu ilgilden mutlu olduğu ve Rus ekibi Zenit'in de Galatasaray ile beraber Fekir'in peşinde olduğu ifade edildi.
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