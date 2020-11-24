24 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Mbaye Diagne golle döndü

Mbaye Diagne golle döndü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Falcao’nun yokluğunda formayı kapan yıldız, penaltıdan bir gol buldu. Ancak kaçırdıklarıyla da eleştiri leri topladı

BU sezon yeniden Galatasaray formasını giyen Mbaye Diagne, 'a karşı formasına kavuştu. Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle ilk 11'de kendisine yer bulan Senegalli futbolcu, özellikle ilk yarı oldukça istekliydi. Birçok pozisyona girmesine karşın bunları gole çeviremedi. Bunda kaleci Lung'un da etkisi vardı tabii... İkinci yarıda Galatasaray penaltı kazanırken Diagne topun başına geçti ve bu sezonki ilk golünü ağlara bıraktı. Buna karşılık attığı golden çok kaçırdıklarıyla yine tepki çekti.

ÇALIŞIYORUM
Diagne maç sonrası, "Sonuçtan memnun değiliz. Çok fazla fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Kişisel performansımdan çok takımın performansı önemli… Performansımı yükseltmek için çok fazla çalışıyorum" dedi.

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