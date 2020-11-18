Fatih Terim'in zor kararı! İşte Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray 3 oyuncusunun test sonucunun pozitif olduğunu duyururken, toplamda sayı 5’e çıktı. Arda o isimlerden biri olduğunu açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim Kayserispor maçı öncesi sıkıntıya girdi. Sarı-kırmzılılaın İşte muhtemel 11'i.
Tüm dünyayı yaklaşık bir yıldır etkisi altına alan corona virüsü yine gaza bastı. Tüm ülkelerden vaka sayılarının pik yaptığı haberi gelirken, spor dünyası da bundan nasibini aldı. Hem Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden hem de Türkiye'de mücadele eden takımlardan her gün yeni vaka bildirileri yapılıyor. Dün Galatasaray, Sivasspor ve Erzincanspor pozitif çıkan test sonuçları olduğunu duyurdu. Galatasaray'ın daha önce milli takımlarda yapılan tetkiklerde iki oyuncusu (Babel- Omar) pozitif çıkmıştı. Dün de 3 oyuncunun test sonuçlarının pozitif olduğu ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu.
BABEL DÖNMÜYOR BELHANDA DA POZİTİF
"Arda Turan sosyal medyadan pozitif olduğunu açıklarken, diğer iki ismin Belhanda ve Okan Kocuk olduğu öğrenildi. Bu arada Babel, Hollanda Milli Takımı'nın Polonya kafilesinde yer almayarak tedavi için Hollanda'da kaldı. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor da bir futbolcusunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, daha önce de iki futbolcusunun virüse yakaladığını açıklamıştı ve böylece sayı 3'ü buldu. Erzincanspor ise 5 vaka ile açıklamalara katıldı.
Arda dışında yine Sivas deplasmanında ilk 11'de forma giyen iki as oyuncunun (Belhanda, Okan) daha testi pozitif çıkınca Fatih Terim zor durumda kaldı ve dünkü idmanı iptal etti. Babel ve Omar ile Kongo'dan kasık sakatlığıyla dönen Luyindama dışında bir kötü haber de Etebo'dan geldi. Nijeryalı futbolcu, milli takımının Sierra Leone maçında sakatlandı. Kayserispor'a karşı oynayamayacak bu 7 ismin bir sonraki hafta Rize deplasmanına yetişmeleri de şüpheli. Tedavisi süren Falcao'nun da durumu belirsiz. Terim eksiklerden dolayı Emre Akbaba ve Diagne'yi Kayseri maçında 11'de kullanabilir.
GALATASARAY'IN KAYSERİ MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Fatih, Lınnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne (Sabah)
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