Belhanda için flaş transfer iddiası! Galatasaray ile anlaşamazsa...
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Younes Belhanda'nın sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme konusunda anlaşamaması takdirde eski takımı Nice'e döneceği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Sivas'ta 1 gol ve 1 asistle galibiyeti getiren isim olan Younes Belhanda kafaları karıştırdı. Faslı 10 numara sezon başında sözleşmesini 2 milyon Euro'dan 2 yıllık uzatmak istediğini söylemiş ancak kendisini satmaya çalışan yönetimden olumsuz yanıt almıştı. Eski kulübü Nice'in ise Belhanda ile ilgilendiği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Fransızlar, bonservisini alıp serbest kalması halinde yıldız oyuncuya imza parası ödemeye hazır. Ancak Belhanda'nın ilk tercihi kariyerine Galatasaray'da devam etmek. İstanbul'dan ev alan Belhanda, yönetim isterse sözleşmesini uzatacak. Sarı-kırmızılı kulüp devam etmek istemezse, tecrübeli futbolcu Nice'e dönecek.
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