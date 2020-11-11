11 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray-Bakken Bears maçı A Spor'da!

Galatasaray-Bakken Bears maçı A Spor'da!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.11.2020

'nde A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz , bu akşam temsilcisi 'ı konuk edecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

, 'nde bugün ikinci maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda ekibi 'ı konuk edecek. Temsilcimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk galibiyetini almayı hedeflerken zorlu karşılaşma saat 20.00'de naklen A Spor'dan yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Feghouli gözünü o istatistiğe dikti! Feghouli gözünü o istatistiğe dikti!
Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor
G.Saray'dan seçim kararı! İşte o tarih G.Saray'dan seçim kararı! İşte o tarih
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör